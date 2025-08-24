Ричмонд
В Петербурге провели занятие по скандинавской ходьбе для старшего поколения

Такие прогулки укрепляют здоровье и подходят для людей любого возраста и уровня подготовки.

Источник: Национальные проекты России

Мастер-класс по скандинавской ходьбе «Гуляем с пользой» провели в Некрасовском саду Санкт-Петербурга для посетителей социально-реабилитационного отделения № 2 комплексного центра соцобслуживания населения. Занятие организовали в соответствии с задачами нацпроекта «Семья», сообщили в администрации Центрального района города.

Тренировку провела специалист по социальной работе Ксения Трудова. Она продемонстрировала участникам упражнения и техники, которые подходят для любого уровня подготовки. Посетители социально-реабилитационного отделения не только узнали основные правила скандинавской ходьбы, но и сами выполнили упражнения под руководством инструктора.

Отметим, скандинавская ходьба для представителей «серебряного» возраста — хорошая возможность поддерживать физическую активность и укреплять здоровье. Она подходит для людей любого возраста и уровня подготовки и способствует укреплению сердечно-сосудистой системы, улучшению сна и координации движений, а также профилактике стрессов.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.