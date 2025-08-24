В селе Мельница Иркутской области благоустроили общественную территорию

Общественную территорию благоустроили в селе Мельница Нижнеудинского района Иркутской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном министерстве жилищной политики и энергетики.
На площадке уложили плитку, установили качели, скамейки и урны, а также сделали новое современное освещение. Теперь у сельчан появилось новое место для отдыха, также на территории можно организовывать праздники и выставки.
Ранее при поддержке нацпроекта в городе Черемхово Иркутской области благоустроили сквер «Угольщиков». На территории установили скульптурную композицию и цветочные клумбы, обустроили безопасную детскую площадку, а также провели освещение.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.