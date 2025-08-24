Поколение зумеров избегает интима: учёные объяснили феномен

Раньше культура воспевала идею возвышенной и вдохновляющей любви, однако сегодня акценты изменились. В медиа всё чаще поднимаются темы нарциссизма, насилия, абьюза и корысти. Мужчины начинают бояться быть эксплуатируемыми или несправедливо обвинёнными, а женщины всё меньше хотят брать на себя роль «хранительницы домашнего очага». В результате сама концепция романтических отношений теряет ценность и всё больше воспринимается как «дружба с привилегиями» или временное явление.