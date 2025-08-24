Поколение зумеров избегает интима: учёные объяснили феномен

Секс всегда был не только биологической необходимостью, но и важным социальным и культурным явлением. Интерес к нему, казалось, не ослабнет никогда. Но беда пришла, откуда не ждали. В наши дни учёные и психологи замечают интересную тенденцию: представители поколения Z (зумеры) в среднем занимаются сексом гораздо реже, чем миллениалы. Причины этого явления гораздо глубже, чем просто снижение интереса.
Зумеры выросли в условиях нестабильности и стремительных перемен. Они усвоили, что для ощущения безопасности необходимо иметь финансовую подушку, стабильный доход и перспективы в карьере. Поэтому многие из них сознательно откладывают сексуальные отношения и романтику на будущее.
Романтические отношения и поиск партнёра воспринимаются как слишком затратные по времени и эмоциональным ресурсам. Вместо этого проще сосредоточиться на карьерном росте, личностном развитии или же удовлетворять сексуальные потребности через случайные связи без обязательств.
Раньше культура воспевала идею возвышенной и вдохновляющей любви, однако сегодня акценты изменились. В медиа всё чаще поднимаются темы нарциссизма, насилия, абьюза и корысти. Мужчины начинают бояться быть эксплуатируемыми или несправедливо обвинёнными, а женщины всё меньше хотят брать на себя роль «хранительницы домашнего очага». В результате сама концепция романтических отношений теряет ценность и всё больше воспринимается как «дружба с привилегиями» или временное явление.
Кроме того, поколение зумеров выросло в эпоху беспрецедентного уровня сексуального образования. Они обладают гораздо более глубокими знаниями о ВИЧ, инфекциях, передающихся половым путем, нежелательной беременности и психологических последствиях, чем предыдущие поколения.
Такая осведомленность имеет двойственный эффект: с одной стороны, она обеспечивает защиту, а с другой — вызывает страх и тревогу. Молодые люди начинают заранее опасаться возможных последствий интимных отношений, из-за чего близость перестает восприниматься как что-то простое и естественное. В результате даже виртуальный секс становятся более привлекательными, так как кажутся безопасными и контролируемыми вариантами.
Поколение Z дольше сохраняет зависимость от родителей. Возможность жить дома, не торопиться с созданием семьи, браком и полной самостоятельностью в быту способствует явлению «отложенного взросления».
В таких условиях сексуальная активность часто откладывается, поскольку комфорт и безопасность родительского дома снижают желание строить серьезные отношения и искать партнера.
Снижение сексуальной активности среди зумеров нельзя рассматривать ни как упадок, ни как норму — это естественная реакция на изменившиеся жизненные обстоятельства. Их сексуальность становится более индивидуальной, управляемой и ориентированной на личные цели.
Важно понимать, что сегодня сексуальность трансформируется: она все меньше связана с традиционными моделями и все больше с поиском собственного способа выражения близости.