BMW на блатных номерах и микроавтобус столкнулись в центре Москвы, есть пострадавшие

Кадры с места ДТП в центре Москвы. Видео © SHOT.
ДТП произошло в Хамовниках на Фрунзенской набережной. Автомобиль BMW с номером 666 столкнулся с микроавтобусом Mercedes, в котором находилась семья: трое детей, две женщины и водитель. Удар был такой силы, что микроавтобус перевернулся. В результате аварии одна из женщин получила серьёзные травмы, в том числе перелом рёбер. Остальные пассажиры проходят медицинский осмотр.
На месте работают спасатели и медики. Причины столкновения выясняются.
Ранее в Нижегородской области один человек погиб в ДТП с грузовиком. Двое, в том числе ребёнок, получили травмы. В результате происшествия произошёл взрыв цистерны со сжиженной углекислотой, которую перевозил грузовик.