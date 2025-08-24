BMW на блатных номерах и микроавтобус столкнулись в центре Москвы, есть пострадавшие

ДТП произошло в Хамовниках на Фрунзенской набережной. Автомобиль BMW с номером 666 столкнулся с микроавтобусом Mercedes, в котором находилась семья: трое детей, две женщины и водитель. Удар был такой силы, что микроавтобус перевернулся. В результате аварии одна из женщин получила серьёзные травмы, в том числе перелом рёбер. Остальные пассажиры проходят медицинский осмотр.