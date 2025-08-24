Жители столицы выберут лучшие площадки проекта «Лето в Москве»

В арт-пространстве на Страстном бульваре проводят выставки, перформансы, мастер-классы и маркеты современного искусства. На Гоголевском бульваре гости могут послушать лекции об искусстве, принять участие в создании арт-объектов, а на основной сцене им предложат посмотреть концерты с участием известных артистов. Больше информации о программе мероприятий на бульварах можно найти на сайте проекта «Лето в Москве».