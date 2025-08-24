Жители столицы выберут лучшие площадки проекта «Лето в Москве»

Проект «Активный гражданин» запустил новое голосование за лучшие площадки «Лета в Москве», расположенные на бульварах столицы. Работа сервиса отвечает задачам нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в столичном департаменте экономической политики и развития.
Горожане оценят летние площадки на пяти столичных бульварах: Гоголевском, Тверском, Страстном, Петровском и Чистопрудном. Каждая из них предлагает уникальные форматы досуга — от танцевальных вечеров до арт-пространств под открытым небом и фотозон.
Например, на Чистопрудном бульваре гости мастер-классов осваивают брейк-данс, латину и бачату под аккомпанемент живой музыки, на Петровском бульваре проходят спортивные тренировки, а на Тверском бульваре предлагают поиграть в петанк, пиклбол, городки и крокет, там же проходят соревнования по игре «Камень, ножницы, бумага».
В арт-пространстве на Страстном бульваре проводят выставки, перформансы, мастер-классы и маркеты современного искусства. На Гоголевском бульваре гости могут послушать лекции об искусстве, принять участие в создании арт-объектов, а на основной сцене им предложат посмотреть концерты с участием известных артистов. Больше информации о программе мероприятий на бульварах можно найти на сайте проекта «Лето в Москве».
Напомним, проект «Активный гражданин» работает с 2014 года. За это время к нему присоединились более 7 млн человек, всего прошло свыше 7 тыс. голосований. Ежемесячно в городе реализуют от 30 до 40 решений, принятых москвичами.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.