Роспотребнадзор сообщил о неэффективности прививки от гриппа против нового штамма ковида

«Прививка от гриппа не обеспечивает защиты от коронавируса “Стратус”. Вакцины против гриппа содержат штаммы, которые будут циркулировать в предстоящем эпидсезоне, и формируют иммунный ответ именно против них», — пояснили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Ранее стало известно, что в России отмечается увеличение числа заражений новым вариантом CоVID-19, получившим наименование «Стратус». Общее количество выявленных случаев достигло 384. Симптомы «Стратуса» сходи с остальными штаммами — лихорадка, упадок сил, дрожь и головные боли.