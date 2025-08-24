Фальков высоко оценил сотрудничество термоядерных физиков России и КНР

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков дал высокую оценку результату сотрудничества российских и китайских физиков-термоядерщиков — работе первого в мире китайского экспериментального сверхпроводящего токамака (EAST). Об этом сообщается в Telegram-канале правительства РФ.
«Глава Минобрнауки посетил в Хэфэе Институт физики плазмы Китайской академии наук — ведущий мировой научный центр в области термоядерных исследований.. Валерий Фальков поздравил институт с достигнутыми результатами в области термоядерных исследований, отметив важность развития партнерских отношений на благо двух стран», — говорится в сообщении.
Институт ИФП имеет давнюю историю партнерства с НИЦ «Курчатовский институт», который в 1992 году безвозмездно передал китайским коллегам установку «Токамак Т-7». Десятки российских инженеров помогали его реконструировать. Благодаря этой работе Китай стал четвертой страной в мире после России, Франции и Японии, построившей сверхпроводящий токамак — камеру с магнитными катушками, которая использует магнитные поля для удержания и разогрева плазмы до температур как в центре звезд, чтобы создать управляемый термоядерный синтез — реакцию, подобную той, что происходит на Солнце.
Фальков поздравил институт с достигнутыми результатами в области термоядерных исследований, отметив важность развития партнерских отношений на благо двух стран. «Это большой шаг в исследовании термоядерного синтеза и разработки будущих технологий, которые позволят в будущем создать соответствующие станции», — приводит портал слова министра.