Ричмонд
+27°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фальков высоко оценил сотрудничество термоядерных физиков России и КНР

Министр науки и высшего образования посетил в Хэфэе Институт физики плазмы Китайской академии наук.

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков дал высокую оценку результату сотрудничества российских и китайских физиков-термоядерщиков — работе первого в мире китайского экспериментального сверхпроводящего токамака (EAST). Об этом сообщается в Telegram-канале правительства РФ.

«Глава Минобрнауки посетил в Хэфэе Институт физики плазмы Китайской академии наук — ведущий мировой научный центр в области термоядерных исследований.. Валерий Фальков поздравил институт с достигнутыми результатами в области термоядерных исследований, отметив важность развития партнерских отношений на благо двух стран», — говорится в сообщении.

Институт ИФП имеет давнюю историю партнерства с НИЦ «Курчатовский институт», который в 1992 году безвозмездно передал китайским коллегам установку «Токамак Т-7». Десятки российских инженеров помогали его реконструировать. Благодаря этой работе Китай стал четвертой страной в мире после России, Франции и Японии, построившей сверхпроводящий токамак — камеру с магнитными катушками, которая использует магнитные поля для удержания и разогрева плазмы до температур как в центре звезд, чтобы создать управляемый термоядерный синтез — реакцию, подобную той, что происходит на Солнце.

Сегодня ИФП сотрудничает с российскими вузами и научными институтами. Среди них МЭИ, НИЯУ МИФИ, Институт прикладной физики РАН, МГУ им. М. В. Ломоносова, ОИЯИ.

Фальков поздравил институт с достигнутыми результатами в области термоядерных исследований, отметив важность развития партнерских отношений на благо двух стран. «Это большой шаг в исследовании термоядерного синтеза и разработки будущих технологий, которые позволят в будущем создать соответствующие станции», — приводит портал слова министра.

Узнать больше по теме
Валерий Фальков: биография министра образования РФ и экс-ректора ТюмГУ
В 2025 году в РФ стартует реформа высшего образования. Последнюю утвердил глава Минобрнауки России Валерий Фальков: с ее помощью чиновник планирует повысить качество подготовки специалистов для отечественных отраслей экономики. Собрали ключевую информацию о министре образования и его квалификации.
Читать дальше