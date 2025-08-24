Фальков высоко оценил сотрудничество термоядерных физиков России и КНР

Институт ИФП имеет давнюю историю партнерства с НИЦ «Курчатовский институт», который в 1992 году безвозмездно передал китайским коллегам установку «Токамак Т-7». Десятки российских инженеров помогали его реконструировать. Благодаря этой работе Китай стал четвертой страной в мире после России, Франции и Японии, построившей сверхпроводящий токамак — камеру с магнитными катушками, которая использует магнитные поля для удержания и разогрева плазмы до температур как в центре звезд, чтобы создать управляемый термоядерный синтез — реакцию, подобную той, что происходит на Солнце.