Как снизить температуру без лекарств в домашних условиях

В публикации подчеркивается, что постельный режим способствует снижению нагрузки на организм, а достаточное количество жидкости помогает избежать обезвоживания, возникающего при простуде. Также эксперты советуют отдавать предпочтение легкой пище и не перегружать организм тяжелыми продуктами во время болезни.