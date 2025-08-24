Лепс раскрыл подробности предстоящей свадьбы

Ранее Григорий Лепс анонсировал совместный трек с Егором Кридом под названием «Пепел», релиз которого запланирован на 29 августа. Композиция долгое время ожидала выхода и сопровождается конкурсом для поклонников, победители которого смогут встретиться с Кридом на его концерте в Лужниках.