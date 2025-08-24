Лепс планирует устроить пышное торжество в честь бракосочетания с Авророй Кибой.
Российский певец Григорий Лепс раскрыл подробности предстоящей свадьбы с Авророй Кибой. Артист заявил, что копит деньги на пышное торжество, но до свадьбы века не хватает крупной суммы, поэтому у них будет свадьба десятилетия.
«Свадьбу века не потянем. До нее не хватает миллионов 300», — пошутил Лепс, пишет Starhit.ru.
Ранее Григорий Лепс анонсировал совместный трек с Егором Кридом под названием «Пепел», релиз которого запланирован на 29 августа. Композиция долгое время ожидала выхода и сопровождается конкурсом для поклонников, победители которого смогут встретиться с Кридом на его концерте в Лужниках.