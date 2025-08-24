Британские стоматологи рассказали нужно ли мочить зубную щетку перед чисткой зубов

Кроме того, стоматолог Лиза Крэйвен также отметила, что строгих рекомендаций по этому поводу не существует. Однако она советует ополаскивать щетку теплой водой перед нанесением пасты, чтобы чистка проходила максимально комфортно. По ее мнению, влажные щетинки способствуют лучшему вспениванию зубной пасты и создают приятные ощущения во время чистки.