В ДТП с перевернувшимся микроавтобусом в центре Москвы пострадали иностранцы

Туристы из Саудовской Аравии пострадали в результате жёсткого ДТП с BMW в центре Москвы. Об этом сообщает SHOT.

Источник: Life.ru

Кадры с места жёсткого ДТП в центре Москвы. Видео © SHOT.

На опубликованных кадрах — первые минуты после ДТП. На фоне слышны детские крики и плач. Свидетели самостоятельно извлекали пострадавших из опрокинувшегося микроавтобуса. В больницу доставлены пять человек: двое детей в возрасте 7−8 лет, две женщины и один мужчина.

По данным телеграм-канала, владельцами BMW на блатных номерах является 33-летняя Джанета Х. из Адыгеи. Была ли она за рулём, пока неизвестно.

Напомним, ранее Life.ru писал, что на Фрунзенской набережной столкнулись BMW и микроавтобус Mercedes. От мощного удара последний перевернулся. В настоящее время на месте работают экстренные службы.