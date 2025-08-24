В ДТП с перевернувшимся микроавтобусом в центре Москвы пострадали иностранцы

На опубликованных кадрах — первые минуты после ДТП. На фоне слышны детские крики и плач. Свидетели самостоятельно извлекали пострадавших из опрокинувшегося микроавтобуса. В больницу доставлены пять человек: двое детей в возрасте 7−8 лет, две женщины и один мужчина.