В Минске попрощались с народным артистом РФ

Похороны Евдокимова прошли в Минске.
В Минске 24 августа прошла церемония прощания с заслуженным артистом России Ярославом Евдокимовым, который скончался 22 августа на 79-м году жизни. Об этом сообщает информационный портал Onliner. По данным издания, похороны артиста прошли в почетном секторе кладбища «Лесное» под Минском.
«Прощание прошло в узком кругу семьи и близких друзей. Прощание было организовано в одном из ритуальных залов города», — уточняется в сообщении Onliner.
Ярослав Евдокимов родился 22 ноября 1946 года и за свою творческую карьеру стал одним из самых известных исполнителей на постсоветском пространстве. Он получил звание народного артиста Белорусской ССР в 1987 году, а в 2006-м был удостоен звания заслуженного артиста Российской Федерации. В 1999 году певцу было присвоено звание почетного гражданина города Бобруйска. Евдокимов известен исполнением популярных песен, среди которых «Фантазер», «Только ночь», «Колодец», «Майский вальс» и «Калины куст».
Ранее вдова Ярослава Евдокимова сообщала, что прощание с артистом пройдет в Минске, однако точная дата церемонии тогда еще не была определена. Евдокимов скончался утром 22 августа после продолжительной болезни. Артист был широко известен благодаря своим выступлениям на советской эстраде с 1980-х годов и исполнению таких песен, как «Фантазер» и «Майский вальс».