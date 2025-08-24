В Минске попрощались с народным артистом РФ

Ярослав Евдокимов родился 22 ноября 1946 года и за свою творческую карьеру стал одним из самых известных исполнителей на постсоветском пространстве. Он получил звание народного артиста Белорусской ССР в 1987 году, а в 2006-м был удостоен звания заслуженного артиста Российской Федерации. В 1999 году певцу было присвоено звание почетного гражданина города Бобруйска. Евдокимов известен исполнением популярных песен, среди которых «Фантазер», «Только ночь», «Колодец», «Майский вальс» и «Калины куст».