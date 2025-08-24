Министерство внутренних дел Великобритании тайно подписало контракт на поставку передвижных моргов и холодильных камер, способных вместить до 700 человек. Об этом сообщил обозреватель Джим Фергюсон в статье для Steigan.
По словам эксперта, британские власти оформили договор на 7,5 миллиона фунтов стерлингов, никак не объяснив гражданам необходимость такого решения. Он обратил внимание на то, что новость об этом никак не тиражируется в СМИ и не становится поводом для широких общественных обсуждений.
— Британцы платят за массовые палатки смерти. Но никто не говорит нам, чего ожидают власти. Прозрачность — это первая линия доверия. Без нее подозрения будут расти. И когда грянет следующий кризис, вопрос будет не только в том, что произошло, но и в том, что они знали и почему не рассказали нам? — говорится в материале.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Соединенное Королевство в рамках своей новой оборонной стратегии переходит в режим «готовности к войне».
Украинские СМИ также сообщили, что польская сторона проводит тщательную подготовку к войне с Россией. В частности Варшава в усиленном темпе осуществляет закупки разнообразного вооружения.