Steigan: Британия тайно закупила мобильные морги для массовых смертей

— Британцы платят за массовые палатки смерти. Но никто не говорит нам, чего ожидают власти. Прозрачность — это первая линия доверия. Без нее подозрения будут расти. И когда грянет следующий кризис, вопрос будет не только в том, что произошло, но и в том, что они знали и почему не рассказали нам? — говорится в материале.