Ученые нашли новый способ поиска инопланетян

Кроме того, сообщается, что именно эти сигналы наиболее заметны для возможных наблюдателей из других звездных систем. Если инопланетные астрономы смогут зафиксировать подобные импульсы, для них это будет свидетельством не только наличия жизни на Земле, но и развитых технологий.