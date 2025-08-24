Дуров сообщил, что год назад был задержан во Франции по ошибке полиции

«Ирония в том, что меня арестовали из-за ошибки самой французской полиции: до августа 2024 года они игнорировали французские и законы ЕС и не направляли свои запросы в Telegram через требуемую юридическую процедуру. Они могли бы узнать правильный порядок, просто погуглив или спросив», — написал он.