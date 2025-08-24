Дуров сообщил, что год назад был задержан во Франции по ошибке полиции

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что его арест в Париже в августе 2024 года стал следствием ошибки французских правоохранителей.
По словам предпринимателя, его задержали на четыре дня из-за того, что некоторые люди, о которых он ранее даже не слышал, использовали Telegram для координации преступлений.
«Арест генерального директора крупной платформы за действия ее пользователей был не только беспрецедентным, но и юридически, и логически абсурдным», — подчеркнул Дуров.
Он отметил, что спустя год расследование так и не выявило ни его личной вины, ни нарушений со стороны Telegram. По словам Дурова, политика модерации мессенджера соответствует отраслевым стандартам, а компания всегда отвечала на все юридически обязательные запросы из Франции.
«Ирония в том, что меня арестовали из-за ошибки самой французской полиции: до августа 2024 года они игнорировали французские и законы ЕС и не направляли свои запросы в Telegram через требуемую юридическую процедуру. Они могли бы узнать правильный порядок, просто погуглив или спросив», — написал он.
Дуров также отметил, что и спустя год после ареста ситуация не урегулирована: ему приходится каждые две недели возвращаться во Францию, а дата апелляции до сих пор не назначена.
По его словам, главным итогом этой истории стал «серьезный ущерб репутации Франции как свободной страны».
Ранее сообщалось, что Telegram заблокировал канал BlackMirror, который продавал личные данные.