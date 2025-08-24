«Огромный ущерб имиджу»: Дуров назвал ошибкой свой арест во Франции ровно год назад

Предприниматель и основатель мессенджера Telegram в воскресенье, 24 августа, заявил о том ровно год назад его задержали во Франции из-за «ошибки» правоохранителей. По словам бизнесмена, до этого платформе не поступало ни одного запроса в рамках расследования каких-либо дел.
Дуров напомнил, что его обвинили в причастности к преступлениям, при координации которых злоумышленники использовали Telegram. Он назвал подобное не только беспрецедентным, но и юридически и логически абсурдным. Предприниматель обратил внимание на то, что спустя год против него все еще пытаются найти «хоть что-то».
— Спустя год после этого странного ареста мне все еще приходится возвращаться во Францию каждые 14 дней, и дата подачи апелляции пока не предвидится. К сожалению, единственным результатом моего ареста стал огромный ущерб имиджу Франции как свободной страны, Мы продолжим бороться — и мы победим, — написал Дуров в своем Telegram-канале.
24 августа 2024 года в парижском аэропорту задержали Дурова и его 24-летнюю спутницу Юлию Вавилову. По словам президента Франции Эммануэля Макрона, главной причиной ареста предпринимателя стал его отказ сотрудничать, а не какие-либо политические или иные мотивы.