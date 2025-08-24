«Огромный ущерб имиджу»: Дуров назвал ошибкой свой арест во Франции ровно год назад

Дуров напомнил, что его обвинили в причастности к преступлениям, при координации которых злоумышленники использовали Telegram. Он назвал подобное не только беспрецедентным, но и юридически и логически абсурдным. Предприниматель обратил внимание на то, что спустя год против него все еще пытаются найти «хоть что-то».