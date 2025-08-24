Священник рассказал о продаже украденных в Курской области икон

Он отметил, что гонения киевских властей на Украинскую православную церковь похожи на события 1917 года, когда в России сжигали храмы и оскверняли святыни — так же поступает сейчас и «безбожник Зеленский».
«Хотя мы знаем, что даже врата ада не одолеют Церковь (цитата из Евангелия — ред.). Поэтому она как стояла, так и будет. Вопрос — в каком состоянии они вернут нам — Русской церкви — эти храмы? Будут ли они разграблены? Посмотрите, что в Курской области каждый храм, который был под Украиной, был осквернен, разграблен. И на разных ресурсах европейских продаются иконы, мощи, сосуды, церковные облачения от этих украинских вояк», — сказал отец Дмитрий Кротков в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24».
Он также напомнил, что оплот православия на западных рубежах России — Свято-Успенская Почаевская лавра (сейчас расположена в Тернопольской области Украины) — была под гнетом униатов, но все равно возвратилась в Русскую церковь и была возрождена.
Как заявлял в июне врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, большинство атакованных ВСУ объектов в приграничье Курской области, в том числе школы, детские сады, дома культуры, администрации, храмы — непригодны к восстановлению, враг целенаправленно наносил удары по мирной инфраструктуре.
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь — самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить «контрразведывательные мероприятия»: обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств «антиукраинской деятельности». Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк 13 августа 2025 года заявил, что против священников в стране заведено более 170 уголовных дел, в отношении 31 священнослужителя уже вынесены приговоры. Многие представители духовенства УПЦ находятся в заключении.
Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками из Православной церкви Украины (ПЦУ) при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Верховной радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.