Священник рассказал о продаже украденных в Курской области икон

«Хотя мы знаем, что даже врата ада не одолеют Церковь (цитата из Евангелия — ред.). Поэтому она как стояла, так и будет. Вопрос — в каком состоянии они вернут нам — Русской церкви — эти храмы? Будут ли они разграблены? Посмотрите, что в Курской области каждый храм, который был под Украиной, был осквернен, разграблен. И на разных ресурсах европейских продаются иконы, мощи, сосуды, церковные облачения от этих украинских вояк», — сказал отец Дмитрий Кротков в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24».