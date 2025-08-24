Ричмонд
Актер из фильма «Джон Уик» открыл неделю кино в Москве

Американский актер и мастер боевых искусств Марк Дакаскос, снимавшийся в фильме «Джон Уик 3», принял участие в церемонии открытия Международной недели кино, которая стартовала в московском кинотеатре «Художественный». Об этом сообщают СМИ.

Актер из культового фильма посетил Москву.

В ходе мероприятия Дакаскос обратился к собравшимся со сцены, поприветствовав гостей на русском языке. «Добрый вечер», — сказал актер, известный по фильмам «Плачущий убийца», «Братство волка» и «Джон Уик 3». Его слова передают РИА Новости.

Московская международная неделя кино продлится до 27 августа. В программе фестиваля запланированы показы новых картин, встречи с деятелями киноиндустрии и специальные мероприятия для профессионалов и зрителей.