Мединский: учебники по истории помогут пленным ВСУ «прочистить мозги»

РВИО передало в места содержания украинских военнопленных несколько тысяч книг.

Источник: Аргументы и факты

Российское военно-историческое общество (РВИО) передало в места содержания украинских военнопленных книги, которые позволят им провести время с пользой, заявил в своем Telegram-канале помощник президента РФ, председатель общества Владимир Мединский.

Он сообщил, что РВИО направило пленным ВСУ несколько тысяч книг, включая учебники по истории России 20 века.

«Пусть проведут время с пользой. Прочистят мозги от мусора», — отметил Мединский.

Ранее Мединский заявил, что «обменный фонд» Украины приближается к нулю, в то время как в Росси находятся тысячи пленных ВСУ.

