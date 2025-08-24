Невролог Барышев рассказал о диете, которая поможет избежать деменции

Головной мозг примерно на половину состоит из белковых структур, поэтому для профилактики деменции важно включать в рацион разнообразные источники белка. Об этом рассказ невролог Артем Барышев.
По словам медика, в то же время необходимо питаться разнообразно, так как в противном случае этот орган остается без строительных материалов и некоторых незаменимых аминокислот. Врач также настоятельно рекомендовал снизить потребление фастфуда, полуфабрикатов и богатой быстрыми углеводами пищи. Он объяснил, что в них содержится много насыщенных жиров, из-за которых в сосудах образуются бляшки, мешающие нормальному кровоснабжению мозга.
— У людей, в рационе которых присутствуют овощи, рыба, адекватное количество мяса и умеренное количество хлебобулочных и макаронных изделий, риски атеросклероза и деменции значительно ниже. Однако не стоит считать, что диета — это панацея от болезней мозга, — передает слова Барышева Lenta.ru.
Вылечить болезнь Альцгеймера пока невозможно, однако ученые находят способы замедлить развитие тяжелого недуга и улучшить качество жизни человека. Последние исследования показали, что препарат для снижения плохого уровня холестерина способен отсрочить необратимые последствия в мозге. Есть ли еще способы замедлить развитие Альцгеймера, «Вечерняя Москва» узнала у специалиста.