Врач перечислила риски развития инфаркта до 40 лет

Проблемы с сердцем могут возникнуть не только в пожилом возрасте, инфаркты развиваются у некоторых людей и в 30−40 лет, о том, какие факторы могут этому предшествовать, сообщила в беседе с изданием Lenta.ru кардиолог Ольга Савонина.
— Один из факторов — постоянные дедлайны, высокие требования, эмоциональные перегрузки. Полноценный отдых для многих стал редкостью. Вызвать инфаркт до 30−40 лет могут и вредные привычки. Электронные сигареты и вейпы не являются безопасной альтернативой курению и оказывают негативное влияние на сосудистую систему, что ускоряет развитие атеросклероза, — отметила медик.
Среди факторов риска доктор также назвала увлечение нездоровое питание, малоподвижный образ жизни, избыточный вес.
Ранее «Москва 24» сообщила, что атеросклероз может долгое время не проявляться, что опасно внезапным инфарктом или инсультом. По данным Life.ru, заболевание возникает, когда холестерин накапливается в стенках сосудов, вызывая их сужение или закупорку. В итоге происходит ухудшение кровоснабжения.
Тем временем ученые выяснили, что инфаркт миокарда у женщин моложе 45 лет становится все более распространенным и зачастую остается незамеченным врачами, передает 360.ru.