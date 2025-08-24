Врач перечислила риски развития инфаркта до 40 лет

Проблемы с сердцем могут возникнуть не только в пожилом возрасте, инфаркты развиваются у некоторых людей и в 30−40 лет, о том, какие факторы могут этому предшествовать, сообщила в беседе с изданием Lenta.ru кардиолог Ольга Савонина.