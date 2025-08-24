С 1 сентября в России начнут действовать новые правила в сфере труда и расчётов

Отдельно установлен единый механизм расчёта средней заработной платы при начислении выходного пособия — теперь оно будет определятся исходя из доходов за последние 12 месяцев. По мнению парламентария, это устранит возможные конфликты между работниками и руководством в ситуациях значительных колебаний уровня дохода.