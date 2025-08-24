Ричмонд
Дзюба попросил руководство «Акрона» усилить команду новыми футболистами

ЦСКА обыграл тольяттинский клуб со счетом 3:1.

Источник: Аргументы и факты

Нападающий тольяттинского футбольного клуба «Акрон» Артем Дзюба обратился к руководству с идеей приобрести новых игроков, чтобы в следующем сезоне команда не оказалась в Первой лиге.

«Помогите, пожалуйста, тренерскому штабу и команде. Где игроки, где усиление? У нас 17−18−19-летние ребята выходят, и против такого ЦСКА им тяжело», — приводит его слова Sport24.

Дзюба отметил, что если ничего не предпринять, команла может «вылететь» в Первую лигу.

Отметим, в матче шестого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ), который прошел 24 августа в Москве, «Акрон» уступил ЦСКА со счетом 1:3.

Напомним, с сентября 2014 года Дзюба играет за тольяттинский «Акрон», в марте он был признан лучшим бомбардиром в истории российского футбола. В июне футболист заявил, что думает о завершении карьеры в будущем году.

