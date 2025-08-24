«Глаз немного косит»: дочь Даны Борисовой рассказала о самочувствии после пластики

Аксенова рассказала, что ей диагностировали циклотимию — легкую степень биполярного аффективного расстройства. Она отметила, что ее мать тоже страдает от этого заболевания и оно часто передается по наследству. Позже она попала в психиатрическую лечебницу. Девушка самостоятельно приняла это решение и не жалеет о своем выборе.