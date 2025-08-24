Ричмонд
«Глаз немного косит»: дочь Даны Борисовой рассказала о самочувствии после пластики

Полина Аксенова, дочь телеведущей Даны Борисовой, рассказала, что все еще приходит в себя после пластической операции. По словам 17-летней девушки, ей нужно еще некоторое время для того, чтобы полностью восстановиться и прийти в себя.

Она уточнила, что изменила форму груди и сделали подтяжку — во время липоструктурирования ей выкачали жир из талии и бедер, увеличив ягодицы. Аксенова призналась, что не знает, сколько точно продлилась операция. Она предположила, что на все манипуляции ушло около шести часов.

— После операции глаз немножко косит, но это нормально. Даже уже язык не заплетается, потому что я не совсем после наркоза, я успела поспать и сейчас уже более менее нормально соображаю, — передает слова дочери Борисовой Woman.ru.

Телеведущая подарила своей дочери пластическую операцию на 18-летие. По словам журналистки, она была не против идеи скорректировать грудь, а вот удаление жировой ткани сперва не поддержала.

Аксенова рассказала, что ей диагностировали циклотимию — легкую степень биполярного аффективного расстройства. Она отметила, что ее мать тоже страдает от этого заболевания и оно часто передается по наследству. Позже она попала в психиатрическую лечебницу. Девушка самостоятельно приняла это решение и не жалеет о своем выборе.