Гурнов отметил «отрицательное обаяние» умершего ведущего «Вестей» Ростова

«Юра был очень умен, очень хорошо образован, с прекрасным чувством юмора. Он был достаточно такой наглый, что для журналиста не самая плохая черта. При этом он был очень обаятельный человек, из тех людей, про которых придумали такой термин, как “отрицательное обаяние”. Он был мальчиш-плохиш, но очень обаятельный. Любил свою супругу, ценил семью. У него с родителями были очень хорошие близкие отношения», — поделился Гурнов.