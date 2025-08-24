Гурнов отметил «отрицательное обаяние» умершего ведущего «Вестей» Ростова

Журналист, экс-ведущий «Вестей» Юрий Ростов, как отметил в разговоре с aif.ru российский телеведущий и журналист Александр Гурнов, обладал «отрицательным обаянием». Об этом он рассказал, комментируя информацию о смерти Ростова в США, куда тот уехал в 1990-х.
«Юра был очень умен, очень хорошо образован, с прекрасным чувством юмора. Он был достаточно такой наглый, что для журналиста не самая плохая черта. При этом он был очень обаятельный человек, из тех людей, про которых придумали такой термин, как “отрицательное обаяние”. Он был мальчиш-плохиш, но очень обаятельный. Любил свою супругу, ценил семью. У него с родителями были очень хорошие близкие отношения», — поделился Гурнов.
Самым запомнившимся и публике, и коллегам выпуском «Вестей» с участием Ростова стал эфир от 7 ноября 1991-го года, когда ведущий, не стесняясь камер, ругался с режиссером Уваркиным.
«Что-то происходит у нас, но режиссер об этом не сообщает как всегда. Режиссер выпуска — Уваркин» Режиссер Уваркин, не объяснишь, что у нас происходит уже столько времени?" — обратился Ростов к нему.
По слова Гурнова, в США, куда Ростов переехал в 1993 году, телеведущему не удалось сделать блистательную карьеру. Сначала он работал корреспондентом «Вестей» в США и возглавлял корпункт, потом пробовал себя в качестве брокера, а после этого опыта вернулся в журналистику и создавал проекты на русскоязычных каналах.
О смерти Юрия Ростова 24 августа aif.ru рассказал продюсер Михаил Дегтярь. по его словам, печальную новость сообщили друзья журналиста, которые живут в США.