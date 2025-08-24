Названы правила приема обезболивающих

Многие не считают обезболивающие серьезными лекарствами, тогда как на самом деле, принимать их следует только после назначения врача. О правилах приема обезболивающих препаратов рассказала изданию «Газета.Ru» врач-терапевт Татьяна Романенко.
— Принимайте обезболивающие только по показаниям и после еды. Не превышайте дозу, не комбинируйте препараты без назначения врача. Не принимайте парацетамол вместе с алкоголем. При длительном приеме обсудите с врачом защиту желудка и печени. При появлении побочных эффектов — прекратите прием и обратитесь к специалисту, — призвала доктор.
Она уточнила, что если врач все же прописал нестероидные противовоспалительные средства, то принимать их следует, даже если ничего не болит, так как эти препараты не только снимают боль, но и лечат воспаление.
Ранее «Москва 24» предупредила, что обезболивающие могут навредить при бронхиальной астме, усугубив аллергическую реакцию.
Кроме того, бездумное использование обезболивающих может нанести серьезный ущерб слизистой оболочке желудка и кишечника, передает 360.ru.