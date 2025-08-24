Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Минске состоялась церемония прощания с артистом Ярославом Евдокимовым

В Минске состоялась церемония прощания с заслуженным артистом Российской Федерации Ярославом Евдокимовым, известным широкой публике благодаря таким хитам, как «Фантазёр» и «Колодец». Об этом сообщает белорусский информационный портал Onliner.

Источник: Life.ru

Церемония прощания прошла в одном из ритуальных залов столицы Белоруссии, где в память об артисте звучали его песни. Похоронили Ярослава Евдокимова в почётном секторе кладбища «Лесное».

Ярослав Евдокимов скончался 22 августа в возрасте 78 лет. Причиной смерти стал рак лёгких. Как отмечают знакомые, артист старался сохранять активный образ жизни, планировал новые записи и гастроли, однако не отказывался от курения. Онкологическое заболевание было диагностировано у Евдокимова полтора года назад. Ольга Молчанова, подруга артиста и создатель программы «Шире круг», рассказывала, что Евдокимов сожалел о своем решении согласиться на операцию по удалению части лёгкого.