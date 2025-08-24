В Минске простились с певцом Евдокимовым

Евдокимов скончался 22 августа на 79-м году жизни после продолжительной болезни.
«Прощание состоялось в воскресенье в ритуальном зале на улице Ольшевского. “Ярослава Евдокимова похоронили в почетном секторе кладбища “Лесное””, — сообщил сайт.
По его сообщению, артиста проводили в последний путь под песню «Фантазёр» (самый известный шлягер из репертуара артиста).
Евдокимов родился в 1946 году в Ровно (Украинская ССР). Он стал солистом-вокалистом Минской филармонии в 1975 году, а затем поступил в Минское музыкальное училище имени Михаила Глинки. С 1980-х годов стал появляться на советской телевизионной эстраде со специально написанным для него циклом песен «Память». Евдокимов исполнял в разное время такие известные песни, как «Фантазер», «Майский вальс», «Зачарованная моя» и другие.
Евдокимов в течении своей жизни был удостоен званий народный артист Белорусской ССР, заслуженный артист Российской Федерации.