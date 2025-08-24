Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прощание с исполнителем «Фантазера» Евдокимовым прошло в Минске

Траурная церемония прощания с эстрадным исполнителем Ярославом Евдокимовым в воскресенье, 24 августа, прошла в ритуальном зале на улице Ольшевского в Минске. Музыканта похоронили под композицию «Фантазер» в почетном секторе кладбища «Лесное». Об этом сообщил портал Onliner.

Траурная церемония прощания с эстрадным исполнителем Ярославом Евдокимовым в воскресенье, 24 августа, прошла в ритуальном зале на улице Ольшевского в Минске. Музыканта похоронили под композицию «Фантазер» в почетном секторе кладбища «Лесное». Об этом сообщил портал Onliner.

Евдокимов скончался на 79-м году жизни после длительной борьбы с онкологией. Он родился 22 ноября 1946 года в городе Ровно. Он обучался в Минском музыкальном училище имени Глинки, первую волну популярности получил в Белорусской ССР.

Он гастролировал за рубежом, а в Исландии и Франции представлял белорусское искусство на Международном фольклорном фестивале, где одна из французских газет назвала его за прекрасное исполнение народных песен «супербаритоном». В 1980 году получил звание заслуженного артиста Белорусской ССР, а в 2006 году — звание заслуженного артиста РФ.