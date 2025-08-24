Прощание с исполнителем «Фантазера» Евдокимовым прошло в Минске

Он гастролировал за рубежом, а в Исландии и Франции представлял белорусское искусство на Международном фольклорном фестивале, где одна из французских газет назвала его за прекрасное исполнение народных песен «супербаритоном». В 1980 году получил звание заслуженного артиста Белорусской ССР, а в 2006 году — звание заслуженного артиста РФ.