Прощание с исполнителем «Фантазера» Евдокимовым прошло в Минске

Траурная церемония прощания с эстрадным исполнителем Ярославом Евдокимовым в воскресенье, 24 августа, прошла в ритуальном зале на улице Ольшевского в Минске. Музыканта похоронили под композицию «Фантазер» в почетном секторе кладбища «Лесное». Об этом сообщил портал Onliner.
Евдокимов скончался на 79-м году жизни после длительной борьбы с онкологией. Он родился 22 ноября 1946 года в городе Ровно. Он обучался в Минском музыкальном училище имени Глинки, первую волну популярности получил в Белорусской ССР.
Он гастролировал за рубежом, а в Исландии и Франции представлял белорусское искусство на Международном фольклорном фестивале, где одна из французских газет назвала его за прекрасное исполнение народных песен «супербаритоном». В 1980 году получил звание заслуженного артиста Белорусской ССР, а в 2006 году — звание заслуженного артиста РФ.