Самолет, следовавший в Петропавловск-Камчатский из Москвы, приземлился в ХМАО

Причины, по которым самолет совершил посадку в Нижневартовске, не раскрываются. Согласно информации, размещенной на онлайн-табло аэропорта Елизово в Петропавловске-Камчатском, прибытие рейса перенесено на 13:15 по местному времени 25 августа, изначально оно было запланировано на 09:55.