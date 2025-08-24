Марк Дакаскос приехал в Москву на Международную неделю кино

Дакаскос отметил, что впервые посетил Россию в 1996 году. Спустя 29 лет он вновь оказался в столице и признался, что ему нравится Москва. В разговоре с журналистами актёр также сообщил, что «чуть-чуть» разговаривает на русском языке.