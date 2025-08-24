Ричмонд
Марк Дакаскос приехал в Москву на Международную неделю кино

Американский актёр Марк Дакаскос прибыл в Москву для участия в Международной неделе кино. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Источник: Life.ru

Марк Дакаскос. Видео © Telegram / Mash.

Дакаскос отметил, что впервые посетил Россию в 1996 году. Спустя 29 лет он вновь оказался в столице и признался, что ему нравится Москва. В разговоре с журналистами актёр также сообщил, что «чуть-чуть» разговаривает на русском языке.

