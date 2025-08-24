Лукашенко рассказал о результатах полного обследования своего здоровья

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в воскресенье, 24 августа, рассказал, что недавно ему довелось пройти полное медицинское обследование.
По словам главы государства, этот процесс, который он проходил впервые в жизни, занял у него два дня. Президент посмеялся над слухами о том, что умирает, и заверил, что его здоровье в полном порядке.
— Я говорю, слушайте, я не против, передайте все исследования и пусть опубликуют. Тем более, я рад, все нормально, — передает слова Лукашенко телеканал «Первый информационный».
Глава государства рассказал, что не планирует выдвигать свою кандидатуру на следующих выборах президента. Он также добавил, что младший сын Николай не является его преемником на этом посту. По словам политика, молодого человека можно «сильно обидеть» вопросом на эту тему.
Центральная избирательная комиссия Белоруссии 3 февраля официально утвердила победу Лукашенко на выборах президента. Он обошел всех своих конкурентов и собрал 5 136 293 голоса избирателей, что составило 86,82 процента.
Президент России Владимир Путин поздравил своего коллегу с переизбранием на пост главы государства. Он заявил, что сотрудничество Москвы и Минска, а также интеграция на евразийском пространстве будут продолжаться.