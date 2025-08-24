Появились кадры штурма бойцами ВС РФ села Филия в Днепропетровской области

В сети появились кадры штурма российскими военнослужащими населенного пункта Филия в Днепропетровской области. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «Работайте, братья!».
По информации авторов канала, бойцы ВС РФ форсировали реку Волчья и установили российский флаг на крыше центрального здания Филии.
На опубликованном видеоролике также запечатлено, как операторы FPV-дронов и расчеты крупнокалиберной ствольной артиллерии и РСЗО «Град» наносят огневое поражение живой силе и бронетехнике противника.
Напомним, накануне Минобороны РФ проинформировало об освобождении поселка Клебан-Бык и села Среднее в Донецкой Народной Республике.