Счастливы в месте: чем запомнился фестиваль «Короче» в Калининграде

Праздник на фестивале и правда был каждый день. Впервые в его истории конкурсные работы показали не только на традиционной площадке — в кинотеатре «Заря», но и в музее. Каждый день были аншлаги. Но «Короче» — не только важный городской фестиваль. Это и выставка достижений ученического хозяйства, площадка, где молодые авторы заявляют о себе как о профессионалах. А оценивают их работу продюсеры, которые именно здесь ищут режиссеров для будущих работ, проверяют их по всем параметрам мастерства и таланта.