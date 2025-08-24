Счастливы в месте: чем запомнился фестиваль «Короче» в Калининграде

В Калининграде подвел свои итоги XIII фестиваль короткометражного и дебютного кино «Короче» — основная площадка для смотра новых кадров отечественной киноиндустрии. Главный приз от продюсерского жюри получил Игорь Марченко за полнометражный дебют «Счастлив, когда ты нет». Лучшей короткометражкой признан «Сын» Жанны Бекмамбетовой — дочери известного режиссера. «Известия» посмотрели фестивальную программу «Короче» и рассказывают о новых именах российского кино, которые стоит запомнить.
Без штанов за счастьем.
За шесть дней фестиваля жюри и поклонники молодого кинематографа посмотрели шесть картин в конкурсе полнометражных дебютов, 26 фильмов для основного конкурса короткого метра, 19 короткометражек с участием известных актеров в спецпрограмме «Короче. Звезды». Отборщики фестиваля Надежда Королева и Вадим Рутковский обратили внимание на неожиданно большое количество фильмов, действие которых происходит 31 декабря — накануне и в сам Новый год.
— Может быть, это связано с тем, что все хотят праздника, обновления, перемен, — считает Вадим Рутковский.
Праздник на фестивале и правда был каждый день. Впервые в его истории конкурсные работы показали не только на традиционной площадке — в кинотеатре «Заря», но и в музее. Каждый день были аншлаги. Но «Короче» — не только важный городской фестиваль. Это и выставка достижений ученического хозяйства, площадка, где молодые авторы заявляют о себе как о профессионалах. А оценивают их работу продюсеры, которые именно здесь ищут режиссеров для будущих работ, проверяют их по всем параметрам мастерства и таланта.
До недавнего времени здесь показывали только короткометражное кино, но в итоге расширили формат и включили в программу дебюты. Это тоже важно: чаще всего это картины, снятые за скромные деньги, но показывающие, как режиссер может работать с крупной формой. Так, победитель полнометражного конкурса этого года Игорь Марченко, выпускник Московской школы кино, до этого был здесь с короткометражкой «Рука», а потом с ней же побывал в Польше, Китае и Турции.
Главная героиня дебюта Марченко «Счастлив, когда ты нет» — журналистка Женя, хотя по профилю она работает мало. Как сказали бы коллеги-завистницы, Саша Бортич играет девушку с пониженной социальной ответственностью. Секс для ее героини — средство решения любых вопросов, от оправдания за опоздание на работу до благодарности за ночлег.
Главный герой — Евгений. Его играет Гоша Токаев. Удачливый, обеспеченный, он пьет пиво и водит домой так называемых «шкур». А еще он влюблен в девушку друга Олю, на которой планирует жениться. Но судьба сводит его с той, которая даже не спрашивает, как его зовут. От скуки он готов взять бутылку «Совиньона» и быстренько закрутить с экспрессивной Женей.
Диалоги в фильме — сплошная провокация, скандал в каждой реплике. Герои — зеркало поколения, мечтающего о легких деньгах и красивой жизни. Им не требуется решать бином Ньютона, не надо собирать гуманитарку, за ними не приходит военком с повесткой, и даже собака у них не болеет. Это комедия, но не веселая, а сатирическая, жесткая. А у Марченко впереди, похоже, большое будущее: продюсеры вокруг него на фестивале были замечены не раз.
Кстати, одну из ролей в фильме сыграла актриса МХТ Софья Райзман. В 2022 году на «Короче» ее черно-белая лирическая комедия о маленьких подвигах во имя любви «Веселый понедельник» получила приз за лучший фильм.
«Ганди молчал по субботам» режиссера Юрия Зайцева с Марком Эйдельштейном в главной роли тоже мог претендовать на главную награду, но фильм о протестующем подростке Саше, который назло родителям привел домой бездомную женщину, не очень убедил жюри. Зато понравился зрителям. В фильме много звезд — это сегодня примета молодого кино, которому надо пробивать себе дорогу. Виктория Толстоганова, Александр Пашутин, Анастасия Красовская. Бездомную сыграла Дарья Екамасова и узнать ее сложно — волосы острижены, «возрастной» грим, и только пронзительный взгляд выдает большую актрису.
Режиссер Юра Зайцев раньше был глянцевым фотографом. Получив дополнительное образование, пришел в кино. Работал оператором, продюсером. В «Ганди молчал по субботам» он не только режиссер, но и сценарист. И не исключено, что опыт работы в глянце и хорошие отношения с артистами и помогли ему собрать такой ансамбль для дебюта.
«Сын» Бекмамбетовой.
Приз за лучший фильм в коротком метре получил, как ни удивительно, анимационный фильм «Сын» Жанны Бекмамбетовой. В июне он же получил главную награду — «Золотой кубок» — на 27-м Шанхайском международном кинофестивале. Это история о мальчике и его папе, которые живут в маленьком домике на краю степи. Мальчик прикован к коляске и не может взять даже ложку с кашей. Папа близок к отчаянию, но все меняется, когда по телевизору однажды показывают высадку на Марс новейшего робота… Этот фильм-притча посвящен всем родителям, которые не сдаются.
Стоит запомнить и такое имя, как Юлдус Бахтиозина. Режиссер, которая пришла в кино, будучи известным фотографом. Она сама себя называет амбассадором «татарского барокко». Девушка успела поработать художником по костюмам, сотрудничала с Мариинкой, приняла участие в работе над постановкой «Aisha and Abhaya» лондонского театра «Rambert», одевала артистов. А теперь отмечена «Короче» за режиссуру. Ее короткометражка называется «Идеально отвергнутые». Если хочется на экране видеть красоту, это как раз тот случай, что вполне закономерно.
Большое будущее наверняка ждет актера Дениса Хохрина. Год назад он получил диплом Школы-студии МХАТ. В фильме «Мальчик-птица» он сыграл детдомовца Ваню, не такого, как все. Его голос никак не изменится. Парень вырос, а говорит как ребенок. И это раздражает окружающих. Такие сложные, драматичные роли замечают продюсеры и режиссеры.
Судя по работе фестиваля этого года, «Короче» уже не совсем соответствует своему названию. Масштаб, локации, число желающих с каждым годом прирастает. А сам смотр становится длиннее, прибавляя новые дни, чтобы показать всё отобранное. И тут отчетливо видно: какое у российского кинематографа будущее, сказать пока трудно, но то, что оно есть, — это точно.