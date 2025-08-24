Москалькова: вернувшиеся из плена ВСУ восемь курян прибыли в Подмосковье

Ранее Москалькова рассказала, что в результате долгих переговоров с украинской стороной при поддержке администрации президента, Минобороны, МИД, ФСБ России возвращены еще восемь жителей Курской области, которые находились с февраля 2025 года в Сумах. Она сообщила, что среди оставшихся на территории Украины курян есть тяжело больные и раненые.