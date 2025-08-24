Москалькова: вернувшиеся из плена ВСУ восемь курян прибыли в Подмосковье

Восемь жителей Курской области, которых удалось вызволить из украинского плена в рамках обмена, прибыли на один из аэродромов в Московской области, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
«Они прилетели на один из аэродромов Московской области — восемь мирных курян, с февраля не видевших родной земли, соскучившиеся по близким», — написала она в своем Telegram-канале.
Москалькова рассказала, что куряне прибыли на Ил-76 вместе с обменянными военнопленными, во время выхода из разверзнутой рампы грузового отсека самолета они выкрикивали: «Россия».
Она сообщила, что вскоре мирных жителей доставят в Курск.
Ранее Москалькова рассказала, что в результате долгих переговоров с украинской стороной при поддержке администрации президента, Минобороны, МИД, ФСБ России возвращены еще восемь жителей Курской области, которые находились с февраля 2025 года в Сумах. Она сообщила, что среди оставшихся на территории Украины курян есть тяжело больные и раненые.
По данным помощника президента России Владимира Мединского, на территории Украины остаются более 20 жителей Курской области.
Напомним, 24 августа Министерство обороны РФ сообщило о возвращении 146 российских военнослужащих с подконтрольной Киеву территории в результате обмена.