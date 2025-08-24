Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Москалькова: вернувшиеся из плена ВСУ восемь курян прибыли в Подмосковье

Вскоре мирных жителей доставят в Курск, сообщила омбудсмен.

Источник: Аргументы и факты

Восемь жителей Курской области, которых удалось вызволить из украинского плена в рамках обмена, прибыли на один из аэродромов в Московской области, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«Они прилетели на один из аэродромов Московской области — восемь мирных курян, с февраля не видевших родной земли, соскучившиеся по близким», — написала она в своем Telegram-канале.

Москалькова рассказала, что куряне прибыли на Ил-76 вместе с обменянными военнопленными, во время выхода из разверзнутой рампы грузового отсека самолета они выкрикивали: «Россия».

Она сообщила, что вскоре мирных жителей доставят в Курск.

Ранее Москалькова рассказала, что в результате долгих переговоров с украинской стороной при поддержке администрации президента, Минобороны, МИД, ФСБ России возвращены еще восемь жителей Курской области, которые находились с февраля 2025 года в Сумах. Она сообщила, что среди оставшихся на территории Украины курян есть тяжело больные и раненые.

По данным помощника президента России Владимира Мединского, на территории Украины остаются более 20 жителей Курской области.

Напомним, 24 августа Министерство обороны РФ сообщило о возвращении 146 российских военнослужащих с подконтрольной Киеву территории в результате обмена.

Узнать больше по теме
Татьяна Москалькова: биография омбудсмена по правам человека в РФ
Генерал-майор полиции, депутат Госдумы двух созывов, доктор юриспруденции и философии, кавалер нескольких орденов, активный разработчик законов, направленных на защиту прав человека и борьбу с преступностью. Все это об одном человеке — Татьяне Москальковой, прошедшей путь от простого бухгалтера до российского омбудсмена. Собрали главное из ее биографии.
Читать дальше