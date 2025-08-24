Ричмонд
«Опухоль давит на нерв»: жена Попова рассказала о его состоянии после рецидива рака

Жена актера Романа Попова в эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ рассказала, что после одной из смен у супруга произошел приступ, похожий на эпилептический припадок. Обследование подтвердило самые страшные опасения родных и близких — у артиста произошел рецидив онкологии.

— Опухоль называется так же — астрацитома, но теперь она множественная. Если это был один очаг семь лет назад, то теперь их стало больше. Расположение не очень удачное, опухоль давит на глазной нерв, — рассказала жена супруга Попова.

Попов, ставший популярным благодаря роли в сериале «Полицейский с Рублевки», сообщил, что потерял зрение из-за рецидива рака мозга. Онколог Евгений Черемушкин оценил состояние артиста. Эксперт отметил, что есть вероятность того, что начались уже более серьезные функциональные нарушения.

Онкология дала осложнения: Попов не видит правым глазом, а левым — совсем мало. Врач-невролог и доцент кафедры неврологии и нейрохирургии Рустем Гайфутдинов рассказал «Вечерней Москве», что представляет собой опухоль и почему у звезды случился рецидив.