Более 300 российских туристов уже семь часов не могут вылететь из Египта

Более семи часов три сотни российских туристов не могут вылететь из Египта из-за сломанного самолёта. По их словам, питание предоставили лишь половине людей, находящихся в аэропорту, и их не выпускают за его пределы. Об этом сообщает SHOT.

Источник: Life.ru

Более 300 российских туристов уже семь часов не могут вылететь из Египта. Видео © SHOT.

Как рассказали туристы из России, они должны были вылететь сегодня на Airbus А330−300 в 17:35 рейсом MS 727 Хургада — Москва авиакомпании Egypt Air. Всего в столичное Домодедово должны были отправиться 330 человек, но почти сразу в аэропорту им объявили, что у их лайнера есть технические неполадки с гидравликой и рейс переносится.

К 3 часу у граждан начали сдавать нервы, и когда вышел представитель авиагавани, они начали бурно всё расспрашивать. В ответ получили информацию, что, возможно, будет запасной борт из Каира, всем выдадут еду, пообещали вызвать полицию. По словам представителя авиагавани, задержки могли произойти якобы из-за закрытого Домодедово (вероятно, речь про план «Ковёр»), но в этот момент никаких проблем там не наблюдалось.

Более 300 российских туристов уже семь часов не могут вылететь из Египта. Видео © SHOT.

Прямо сейчас людей держат в аэропорту Хургады, хотя обещали отвезти в отель. Среди них много родителей с детьми и пенсионеров. По словам туристов, еду выдали, но хватило далеко не всем. А рейс отменили в последний момент.

Ранее аэропорт Калининграда столкнулся с серьёзными перебоями в работе из-за временного закрытия воздушного пространства над воздушной гаванью Пулково. В результате ограничений в Храброво отменили три рейса, а 26 вылетов были задержаны.