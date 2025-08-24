Актер Дакаскос посетил открытие Международной недели кино в Москве

Американский актер, каскадер, режиссер и мастер боевых искусств Марк Дакаскос, известный по фильмам «Плачущий убийца», «Братство волка» и «Джон Уик 3», стал гостем торжественного открытия Международной недели кино в московском кинотеатре «Художественный», сообщает РИА Новости.
Московская международная неделя кино проходит в столице с 23 по 27 августа и собирает на своих площадках звезд мирового кинематографа, режиссеров и поклонников киноискусства.
Выступая на сцене, Дакаскос поприветствовал зрителей по-русски, сказав: «Добрый вечер». Среди гостей церемонии также присутствовал знаменитый сербский режиссер, актер, музыкант и писатель Эмир Кустурица, дважды удостоенный «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля.
