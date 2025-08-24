В подконтрольном Киеву Запорожье подростки развернули флаг нацистской Германии в День независимости Украины. Об этом в воскресенье, 24 августа, сообщил Telegram-канал RT.
На кадрах, размещенных в канале, запечатлены юноши, держащие рядом с нацистским флагом флаг Украины.
Ранее в социальных сетях появился снимок, на котором секретарь одного из судов Киева Анастасия Мирзак позирует с флагом нацистской Германии. Фото быстро привлекло внимание пользователей и вызвало волну критики. Украинские СМИ написали, что после шквала возмущенных комментариев женщина удалила публикацию.
6 июля появились сообщения, что на Печерске в Киеве мужчина развернул флаг Украины со свастикой. После этого полиция начала искать его.
Военный ВСУ Петр Климишевский, взятый в плен под Львовом, заявил о наличии нацистской символики среди украинского командного состава. Он рассказал, что некоторые командиры имели татуировки с изображением свастик и трезубцев. По его словам, в руководстве вооруженных формирований преобладают русофобские настроения и «дух фашизма». Климишевский отметил, что особенно это характерно для командиров без реального боевого опыта.