Военный ВСУ Петр Климишевский, взятый в плен под Львовом, заявил о наличии нацистской символики среди украинского командного состава. Он рассказал, что некоторые командиры имели татуировки с изображением свастик и трезубцев. По его словам, в руководстве вооруженных формирований преобладают русофобские настроения и «дух фашизма». Климишевский отметил, что особенно это характерно для командиров без реального боевого опыта.