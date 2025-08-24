Ричмонд
«Аэрофлот» отменил более 20 рейсов из-за ограничения воздушного пространства

Из-за ограничений на передвижение в воздушном пространстве ряда регионов РФ «Аэрофлот» отменил 24 рейса. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

Перевозчики информируют пассажиров о корректировке расписания вылетов.

«В связи с введением ограничений воздушного пространства отменено 24 рейса. Пассажиры были переоформлены на последующие вылеты, им предложены другие даты, также осуществляется возврат денежных средств», — написано в telegram-канале «Аэрофлота».

В компании отметили, что сейчас обстановка в аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга спокойная. Очередей нигде нет.

Ранее URA.RU рассказывало про самолет, следовавший в Петропавловск-Камчатский из столицы России. Борт перенаправили в ХМАО.