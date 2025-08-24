Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Москалькова встретилась с представителями украинского омбудсмена

В Минске прошла встреча российских и украинских представителей по вопросам возвращения пленных. Об этом в своем telegram-канале сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Омбудсмен подняла вопросы взаимного воссоединения семей.

В Минске прошла встреча российских и украинских представителей по вопросам возвращения пленных. Об этом в своем telegram-канале сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«При посредничестве белорусской стороны в Минске состоялась встреча с представителем Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека. Обсудили вопросы взаимного воссоединения семей, посещения пленных», — написала Москалькова.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕОмбудсмен Москалькова встретилась с украинским коллегой.

Омбудсмен также добавила, что стороны подняли вопрос формирования посылок. Обменялись письмами от пленных для своих родственников.

Как сообщало URA.RU, ранее представители Москвы и Киева уже проводили обмены пленными при посредничестве третьих стран, в том числе ОАЭ. Последний крупный обмен состоялся по формуле 146 на 146. При этом, по данным российской стороны, «обменный фонд» Украины практически исчерпан, и количество российских пленных у Киева значительно сократилось.

Узнать больше по теме
Татьяна Москалькова: биография омбудсмена по правам человека в РФ
Генерал-майор полиции, депутат Госдумы двух созывов, доктор юриспруденции и философии, кавалер нескольких орденов, активный разработчик законов, направленных на защиту прав человека и борьбу с преступностью. Все это об одном человеке — Татьяне Москальковой, прошедшей путь от простого бухгалтера до российского омбудсмена. Собрали главное из ее биографии.
Читать дальше