Москалькова встретилась с представителями украинского омбудсмена

Как сообщало URA.RU, ранее представители Москвы и Киева уже проводили обмены пленными при посредничестве третьих стран, в том числе ОАЭ. Последний крупный обмен состоялся по формуле 146 на 146. При этом, по данным российской стороны, «обменный фонд» Украины практически исчерпан, и количество российских пленных у Киева значительно сократилось.