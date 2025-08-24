Звезда Голливуда Дакаскос признался в любви к России

В Москве накануне, 23 августа, состоялась торжественная церемония открытия Международной недели кино, которую посетил звезда Голливуда, американский актер Марк Дакаскос. Об этом сообщает РИА Новости.
Дакаскос признался, что с теплотой относится к России, и Москве, куда он приехал спустя 30 лет после последнего своего визита. Актер отметил, что за рубежом, в частности, в США, мало знают об РФ. И часто их представления являются неверными.
«Многие люди, которых я знаю, по крайней мере, в Америке, очень мало знают о России. Они любопытны, но при этом знают очень мало», — поделился он.
Звезда боевиков рассказал, что после поездок в Москву всегда делится впечатлениями с друзьями. Он поприветствовал присутствующих на церемонии гостей на русском языке, произнеся «Добрый вечер».
Среди именитых гостей недели кино известный кинорежиссер Эмир Кустурица. На культурное событие съехались представители нескольких десятков стран. Завершится программа 27 августа.