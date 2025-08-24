Врач назвал продукты для профилактики деменции

Правильное подобранное питание является профилактикой деменции, о том, какие продукты следует употреблять, а каких, напротив, лучше избегать, рассказал в беседе с корреспондентом издания Lenta.ru невролог Артем Барышев.
— У людей, в рационе которых присутствуют овощи, рыба, адекватное количество мяса и умеренное количество хлебобулочных и макаронных изделий, риски деменции значительно ниже, — заявил медик.
При этом, врач призвал сократить потребление фастфуда, полуфабрикатов быстрых углеводов, так как эти продукты провоцируют образование холестериновых бляшек, из-за которых нарушается кровоснабжение головного мозга.
Ранее «Москва 24» сообщила, что провоцирующим фактором деменции становится и дефицит витаминов группы B, В12, D и омеги. Без этих веществ мозг недополучает необходимое питание.
По данным «Российской газеты», первыми признаками деменции являются сумбурность мышления, склонность к депрессии и вспышкам агрессии.
Кстати, бабушки и дедушки могут снизить риски появления деменции, для этого нужно активно и социально проводить свою жизнь. Больше всего пенсионерам может помочь общение с любимыми внуками, передает Life.ru.