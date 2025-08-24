Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пользователи из нескольких регионов России пожаловались на сбой в работе «ВКонтакте»

В социальной сети «ВКонтакте» зафиксирован массовый сбой в работе сервиса. Об этом сообщает специализированный портал Downdetector, отслеживающий работу интернет-ресурсов в реальном времени.

Пользователи соцсети жалуются на массовые сбои.

В социальной сети «ВКонтакте» зафиксирован массовый сбой в работе сервиса. Об этом сообщает специализированный портал Downdetector, отслеживающий работу интернет-ресурсов в реальном времени.

«За последний час поступило 143 жалоб от пользователей на некорректную работу “ВКонтакте”, а за сутки — 596 обращений. Наиболее значительное число проблем зафиксировано в Костромской и Новгородской областях (по 8% жалоб), а также в Тамбовской и Мурманской областях (по 7%). Еще 5% жалоб поступило из Санкт-Петербурга», — говорится на портале Downdetector.

Пользователи указывают на перебои в работе сайта и мобильного приложения, сбои в получении оповещений и доступе к личной странице. В большинстве случаев отмечается невозможность загрузки контента и отправки сообщений.