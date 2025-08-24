Российские пловцы заняли второе место в медальном зачете юниорского ЧМ

Российские пловцы, выступавшие в нейтральном статусе, заняли второе место в медальном зачёте юниорского чемпионата мира по плаванию, который завершился в румынском Отопени.
Спортсмены завоевали в общей сложности 15 медалей — по пять золотых, серебряных и бронзовых наград.
Золотыми призёрами стали Григорий Вековищев на дистанции 400 метров вольным стилем, Михаил Щербаков на 200 метрах комплексным плаванием и Георгий Яковлев на 50 метрах на спине. Кроме того, российские спортсмены выиграли две мужские эстафеты — 4×100 и 4×200 метров вольным стилем.
Первое место в медальном зачёте заняла сборная США, в активе которой 22 награды — десять золотых, шесть серебряных и шесть бронзовых. Третьими стали пловцы из Китая, завоевавшие пять золотых и по три серебряные и бронзовые медали. Ранее, на взрослом чемпионате мира в Сингапуре, прошедшем в конце июля — начале августа, российская команда замкнула пятёрку сильнейших, завоевав три золота, четыре серебра и одну бронзу.
Ранее сообщалось, что россиянки пришли к финишу вторыми в эстафете 4×100 метров вольным стилем на чемпионате мира среди юниоров. Победа с юниорским рекордом мира досталась сборной США — 3 минуты 35,53 секунды.