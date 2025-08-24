Российские пловцы заняли второе место в медальном зачете юниорского ЧМ

Первое место в медальном зачёте заняла сборная США, в активе которой 22 награды — десять золотых, шесть серебряных и шесть бронзовых. Третьими стали пловцы из Китая, завоевавшие пять золотых и по три серебряные и бронзовые медали. Ранее, на взрослом чемпионате мира в Сингапуре, прошедшем в конце июля — начале августа, российская команда замкнула пятёрку сильнейших, завоевав три золота, четыре серебра и одну бронзу.