Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более семи часов сотни россиян не могут вылететь из Египта

Более 300 российских туристов более семи часов не могут вылететь из Египта из-за технической неисправности самолета авиакомпании Egypt Air. Рейс MS 727 Хургада — Москва должен был отправиться в столичное Домодедово в 17:35.

Вылететь из египетского аэропорта не могут 330 человек.

Более 300 российских туристов более семи часов не могут вылететь из Египта из-за технической неисправности самолета авиакомпании Egypt Air. Рейс MS 727 Хургада — Москва должен был отправиться в столичное Домодедово в 17:35.

«Туристы из России, они должны были вылететь сегодня на Airbus А330−300 в 17:35 рейсом MS 727 Хургада — Москва авиакомпании Egypt Air. Всего в столичное Домодедово должны были отправиться 330 человек, но почти сразу в аэропорту им объявили, что у их лайнера есть технические неполадки с гидравликой и рейс переносится», — рассказали туристы telegram-каналу SHOT.

Также они добавили, что спустя несколько часов ожидания представители аэропорта сообщили о возможной замене борта и пообещали обеспечить всех питанием. При этом часть пассажиров заявила, что еды, которую выдавали, хватило не всем.

Туристы отметили, что их продолжают удерживать в здании аэропорта Хургады, несмотря на обещания перевезти в гостиницу. Среди задержанных пассажиров много семей с маленькими детьми и пожилыми людьми. По словам отдыхающих, рейс отменили в последний момент, а при попытке выяснить подробности сотрудники авиагавани сослались на якобы закрытый аэропорт Домодедово, хотя на тот момент никаких ограничений в московском аэропорту не было.

Подобные задержки рейсов из Египта происходят не впервые: ранее, 21 августа, пассажиры рейса авиакомпании AlMasria Airlines из Хургады в Екатеринбург также столкнулись с длительным ожиданием — их самолет задержался более чем на 10 часов по неизвестным причинам. Когда рейс прибудет в Кольцово, до сих пор неизвестно.