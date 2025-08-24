Более семи часов сотни россиян не могут вылететь из Египта

«Туристы из России, они должны были вылететь сегодня на Airbus А330−300 в 17:35 рейсом MS 727 Хургада — Москва авиакомпании Egypt Air. Всего в столичное Домодедово должны были отправиться 330 человек, но почти сразу в аэропорту им объявили, что у их лайнера есть технические неполадки с гидравликой и рейс переносится», — рассказали туристы telegram-каналу SHOT.