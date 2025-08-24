Дакаскос заговорил по-русски на открытии Международной недели кино в Москве

Также в Москве появился необычный проект для любителей кино — первый мобильный кинотрак. Это уникальный кинотеатр под открытым небом, который будет курсировать по городу с 17 по 27 августа, превращая парки и улицы в кинозалы. Посмотреть фильмы и пообщаться с актёрами и режиссёрами можно бесплатно. Мобильный кинотрак тоже является частью кинофестиваля.