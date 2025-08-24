Дакаскос заговорил по-русски на открытии Международной недели кино в Москве

Американский актёр Марк Дакаскос по-русски приветствовал собравшихся на церемонии открытия Международной недели кино в Москве, информирует РИА Новости.
«Добрый вечер», — сказал Дакаскос.
Марк Дакаскос — американский актёр, каскадёр, режиссёр, мастер боевых искусств. Зрителям он запомнился по ролям в картинах «Братство волка», «Джон Уик-3», «Плачущий убийца».
Церемония открытия состоялась в столичном кинотеатре «Художественный». В Московской международной неделе кино принимают участие деятели кино из десятков стран. Мероприятие проходит с 23 по 37 августа.
Напомним, в рамках недели кино в Киностудии Горького с 24 по 27 августа проводят экскурсии, тематический квиз, занятия по актерскому мастерству и созданию кино.
Также в Москве появился необычный проект для любителей кино — первый мобильный кинотрак. Это уникальный кинотеатр под открытым небом, который будет курсировать по городу с 17 по 27 августа, превращая парки и улицы в кинозалы. Посмотреть фильмы и пообщаться с актёрами и режиссёрами можно бесплатно. Мобильный кинотрак тоже является частью кинофестиваля.