25 августа: какой сегодня праздник

День рождения операционной системы Linux. Именно в этот день в 1991 году Линус Торвальдс сообщил о создании новой ОС, которая стала фундаментом для огромного количества современных технологий: от серверов до Android.День рождения консервной банки. В 1810 году англичанин Питер Дюранд запатентовал процесс консервации продуктов в жестяных банках, что навсегда изменило подход к хранению пищи. День «Поцелуемся и помиримся» — прекрасный повод забыть о размолвках и восстановить мир простым и приятным способом. День лазанья по деревьям предлагает вспомнить детство, почувствовать единение с природой и взглянуть на мир с высоты.