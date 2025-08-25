25 августа: какой сегодня праздник

25 августа — это понедельник, 237-й день года, до конца года осталось 128 дней.
Праздники 25 августа 2025 года.
День рождения операционной системы Linux. Именно в этот день в 1991 году Линус Торвальдс сообщил о создании новой ОС, которая стала фундаментом для огромного количества современных технологий: от серверов до Android.День рождения консервной банки. В 1810 году англичанин Питер Дюранд запатентовал процесс консервации продуктов в жестяных банках, что навсегда изменило подход к хранению пищи. День «Поцелуемся и помиримся» — прекрасный повод забыть о размолвках и восстановить мир простым и приятным способом. День лазанья по деревьям предлагает вспомнить детство, почувствовать единение с природой и взглянуть на мир с высоты.
Православные праздники 25 августа.
25 августа 2025 года, в период Успенского поста, православная церковь отмечает несколько значимых событий.
День памяти святых мучеников Фотия и Аникиты: Чтится память мучеников, пострадавших в III веке за веру в Никомидии. В храмах проходят литургии, верующие молятся о стойкости духа, зажигая свечи перед иконами. Попразднство Преображения Господня: Продолжение празднования Преображения (19 августа) с молитвами о духовном обновлении. Верующие благословляют плоды и читают Евангелие о Фаворском свете.