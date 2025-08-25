Гороскоп для всех знаков зодиака на 25 августа 2025 года

Цвет дня: Оранжевый, энергия огня и движения. Оранжевый активизирует решимость и притягивает удачу в начинаниях. Носите что-то оранжевое — шарф, браслет или просто поставьте оранжевый стакан на стол. Блюдо дня: Фаршированные перцы с рисом и говядиной. Тёплое, сытное, с лёгкой остротой — как вы сами. Блюдо заряжает энергией и помогает сфокусироваться на цели. Совет: Сегодня вы можете стать инициатором — не бойтесь взять на себя лидерство.