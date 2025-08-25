Лунный календарь садовода-огородника: что делать на даче 25 августа 2025 года

25 августа 2025 года Луна находится в убывающей фазе, в стадии последней четверти, приближаясь к новолунию, ожидаемому через 1−2 дня. Луна пребывает в созвездии Девы, создавая атмосферу практичности, внимания к деталям и заботы о здоровье растений. Убывающая Луна идеальна для завершения работ и сбора урожая, а энергия Девы усиливает фокус на уходе за почвой и организации сада.
Лунная энергетика 25 августа.
Фаза Луны: Убывающая, последняя четверть. Подходит для завершения задач, сбора урожая и подготовки участка к осени. Созвездие: Дева. Способствует работам, требующим аккуратности, ухода за почвой и планирования. Энергетика: Практичная и структурированная, с акцентом на порядок и завершение дел, дополненная духовной глубиной поста.
Что делать на даче 25 августа.
Сбор урожая: Собирайте корнеплоды (морковь, свёклу), поздние ягоды (бруснику, клюкву) и травы (зверобой, ромашку) для заготовок. Урожай сохранит свежесть надолго. Уборка и прополка: Очищайте грядки от сорняков и растительных остатков, приводите участок в порядок для осени. Подготовка почвы: Рыхлите и мульчируйте грядки, добавляя компост или золу, чтобы улучшить почву для будущих посадок.